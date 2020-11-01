"انهاردة الحجز ولمدة 40 يوما".. كيف تحصل على شقة مدعمة من وزارة الإسكان؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيع كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات غدا الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل لمتحدى الإعاقة و9 نوفمبر لكل المواطنين، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها، 100 متر و110 أمتار و120 مترا وكلهم 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات بعد 36 شهرًا.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبداء من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

أما شقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة".

وعن طريقة التقديم والحجز، يتم أولا تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز والتي تختلف من متقدم لأخر وفقا للحالة الاجتماعية والوظيفة، ثم يتم تحويل هذه الأوراق إلى ملف (pdf)، ثم عمل حساب على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://www.shmff.gov.eg/، واستكمال البيانات عليه وتحميل ملف الأوراق.

ويمكن التعرف على الشروط والأرواق المطلوبة للحجز من هنا

وبعد انتهاء فترة التقديم بحوالي شهرين إلى 3 شهور يتم إعلان أسماء المتقدمين المستوفيين للشروط وكذلك من قام برفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتورني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

-ومع بداية شهر إبريل المقبل، يتم سداد أول قسط ربع سنوى ويستمر ذلك لمدة 12 قسط على 36 شهرا، قيمة القسط في الشقة الـ75 مترا 2100 جنيه والشقة الـ90 مترا 2600 جنيه، أما الإسكان المتوسط، يصل القسط الوحد للوحدة الـ100 متر، 10 آلاف جنيه، والشقة بمساحة 110 متر يصل لـ 10.5 ألف جنيه، وكذلك وحدات الـ120 متر يصل الدفعة الواحدة لـ11.5 ألف جنيه.

وتقدم وزارة الإسكان دعم مباشر للمتقدمين لشقق الغسكان الاجتماعي يبدا من 5 آلاف ويصل لـ60 ألف، أما شقق الإسكان المتوسط لا يوجد بها دعم مالي مباشر، لكن يوجد دعم في المرافق والأرض.

ويمكن معرفة أكثر عن الطرح الجديد من الإسكان من خلال الروابط التالية:

- "في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)