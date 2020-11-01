مصادر بقناة الزمالك: استوديو تحليلي لمباراة "الرجاء" قبل المباراة

كشفت مصادر مسؤولة بقناة الزمالك، أن القناة ستطلق استوديو تحليلي يوم مباراة الزمالك والرجاء المغربي، من تقديم طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق، بمشاركة عدد من لاعبي الزمالك السابقين والنقاد الرياضيين، لتحليل المباراة واستعدادات نادي الزمالك لها.

وأضافت المصادر لـ"مصراوي"، أن الاستوديو سيتم تقديمه بدلًا من برنامج زملكاوي الذي تم وقفه لمدة أسبوعين بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار دعم الفريق وتحليل مجريات المبارة، فيما أكدت المصادر أن الاستوديو سيكون متخصصًا في الكرة والفنيات فقط وليس لأي أمور أخرى.

وذكرت المصادر أن النادي اقترح فكرة إقامة برنامج بديل لبرنامج زملكاوي باسم آخر مثلما كان يحدث في قنوات أخرى، إلا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تدير القناة رفضت تلك الفكرة.

وأعلنت قناة الزمالك إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذكرت القناة أنه بناء على القرار رقم 78 الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بتاريخ 27 أكتوبر 2020، تقرر وقف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين.