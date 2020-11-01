"5000 قطعة أثرية".. تعرف على أبرز ما يحتويه متحف شرم الشيخ عقب افتتاحه رسميًا

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، متحف شرم الشيخ الدولي، ضمن عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ويعد متحف شرم الشيخ الدولي وجه سياحية جديدة جرى إضافتها للمقاصد السياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، وجرى إقامته بهدف استقطاب أكبر عدد من السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف جنسيات العالم.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول المتحف الوليد بعد افتتاحه..

- يضم ست قاعات للعرض ومبنًى إداريًّا، وكافيتريا، ومبنَى للمطاعم والكافيتريات (Food Court)، ومبنًى للبازارات، ومتاجر الحِرف الأثرية، ومسرحًا مكشوفًا، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

- استقبل المتحف أكثر من 5000 قطعة أثرية من عدة مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مخازن كل من مارينا بالإسكندرية، مارينا بالعلمين، وآثار الإسماعيلية، وآثار بني سويف، والمخزن المتحفي بكوم أمبو وغيرها.

- يضم التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم "إيست إم خب" زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21، والتي عثر عليها في خبيئة الدير البحري.

- صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل، ورأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري ومجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، ومجموعة من التراث السيناوي.

- تعبر القاعة الكبرى بالمتحف عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، واهتمامات المصري القديم بالعلم والرياضة والصناعات والحرف التي تميز بها ووجوده في أسرته وحياته العائلية، وعلاقته بالبيئة المحيطة به وكيف كان محبًّا للحيوانات لدرجة التقديس.

- يحتوي مجموعة الحيوانات المحنطة من ناتج حفائر البو باسطين بسقارة، مثل القطط والجعارين، وأيضًا البابون والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني.

- يقع على طريق المطار على مساحة تبلغ 191.000م2ــ العمل بالمتحف كان متوقفًا منذ 2011 بسبب قلة الموارد، وتم استئناف العمل به العام الماضى.

- تعود فكرة بناء المتحف إلى عام 2006، وتوقف العمل بالمتحف بعد ثورة يناير، إلى أن تم تخصيص 200 مليون جنيه لصالح المشروع ليتم استكماله.