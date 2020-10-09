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أسامة هيكل ناعيًا "سامية زين العابدين": من أبرز الصحفيين العسكريين المصريين

06:55 م الجمعة 09 أكتوبر 2020
أسامة هيكل ناعيًا "سامية زين العابدين": من أبرز الصحفيين العسكريين المصريين

أسامة هيكل وزير الإعلام

(مصراوي):

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الصحفية الراحلة سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأرملة الشهيد عادل رجائي، التي وافتها المنية صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال هيكل في بيان له: "كانت الفقيدة من أبرز الصحفيين العسكريين، المشهود لها بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وجمعتنا زمالة دامت لأكثر من ثلاثين عامًا".

واختتم هيكل بيانه قائلًا: "رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته…. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أسامة هيكل سامية زين العابدين

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