شارك في الدعاية الانتخابية.. إحالة إمام مسجد إلى "باحث دعوة" ومنعه من صعود المنبر

كتب- محمود مصطفى:

أحالت وزارة الأوقاف، إمام مسجد عبدالعزيز العلي (الكويتي) في بولاق الدكرور بالجيزة، لوظيفة باحث دعوة لخروجه على مقتضي واجبه الوظيفي، وذلك بناء على مذكرة مدير مديرية الجيزة.

وجاءت المذكرة بشأن خروج إمام مسجد عبدالعزيز العلي الكويتي في بولاق الدكرور بالجيزة، لخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي بالمشاركة الفجة في حملة أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة.

وقالت الوزارة إنه حرصًا على صورة المؤسسات الدينية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ودفعًا لاستخدام المنبر في غير ما خصص له، قررت إحالة الإمام المذكور إلى وظيفة باحث دعوة ومنعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها أو أي عمل يتصل بشئون المساجد لحين انتهاء التحقيقات.

وطالبت وزارة الأوقاف، مديرية الجيزة التنفيذ الفوري بمنعه من أي عمل دعوي اعتبارًا من اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 م، مع استكمال التحقيق مع المذكور بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظًا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

وكدت الوزارة أنها قد أعذرت إلى المخالفين بإحالة من خالف إلى وظيفة باحث دعوة، لكنها ستكون مضطرة إلى إنهاء خدمة أي إمام أو مفتش أو قيادي بالأوقاف تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، كما أنها ستكلف فريقها القانوني برفع شكوى رسمية للجنة العليا للانتخابات ضد كل من يحاول استخدام المساجد أو أي من الأئمة في دعايته الانتخابية باعتبار ذلك لونا من اللعب بعواطف العامة باسم الدين ومتاجرة به في العملية الانتخابية.