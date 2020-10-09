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"هيئة الكتاب": إقبال جماهيري كبير على معرض الكتاب في الإسكندرية

06:32 م الجمعة 09 أكتوبر 2020
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(مصراوي):

شهد معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب، اليوم الجمعة، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في أرض كوتة بالأزاريطة، ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وافتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المعرض المقام في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر، بأرض كوتة، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 ناشرًا، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

وتم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

معرض الإسكندرية الهيئة العامة للكتاب الإسكندرية

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