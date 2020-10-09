حدث في 8 ساعات| الحكومة ترد على شائعة خصم الرواتب.. وأمطار خفيفة واضطراب ملاحي السبت
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان الإسكان موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر"، وتحذير الأرصاد من اضطراب ملاحي وأمطار خفيفة، وافتتاح مسجد باسم الشهيد أحمد منسي.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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