وزير السياحة: مصر استقبلت 300 ألف سائح خلال 90 يوما

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عن استقبال مصر خلال ثلاثة أشهر منذ استئناف الحركة الخارجية، أكثر من 300 ألف سائح من 15 دولة، وجميعهم عادوا لبلادهم بسلام دون تسجيل أية إصابات.

وأكد العناني في لقاء بالمحررين السياحيين، أن مصر تمتلك إجراءات جادة وتم الالتزام بها بكل حزم من قبل المنشآت السياحية والفندقية، مشيرا إلى أن تحليل pcr أدى إلى انخفاض الأعداد ولكن مع اطمئنان السياح للإجراءات المصرية وتسهيل الحصول على الاختبار في المطارات عادت الأرقام للارتفاع مجددا خلال الأسبوع الأخير.

وأشار الوزير، إلى موافقة وزير المالية، بشأن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع وشكوى بعض المنشآت من عدم تعاون البنوك معهم، حيث أصدر وزير المالية قرارات للبنك المركزي بتسهيلات لتحريك الأمور خلال الفترة المقبلة.

وأشار العناني، أن وزارة السياحة تعمل حاليا على إطلاق عدد من المبادرات لتنشيط السياحة، أهمها تبني مبادرة "الترفية والثقافة" خلال الفترة المقبلة، لاستغلال الإمكانيات التي تمتلكها مصر ولنجاح هذا الأمر يتم حاليا رفع كفاءة الطريق بين الغردقة والأقصر لتناسب الرحلات السياحية، وشرم الشيخ سيتم دعمها بمطار جديد في سانت كاترين لتسهيل الترابط.