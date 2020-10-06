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خلال اجتماع المحافظين.. مدبولي يبحث آلية مواجهة التحديات بالمشروعات المتعثرة بسوهاج

04:28 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
خلال اجتماع المحافظين.. مدبولي يبحث آلية مواجهة التحديات بالمشروعات المتعثرة بسوهاج

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لبحث آليات التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات المتعثرة بمحافظة سوهاج، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ سوهاج، بعض التحديات والمشكلات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ووجه رئيس مجلس الوزراء، بحل مشكلة مشروعات 12 محطة لمياه الشرب بالمحافظة؛ نظرًا لوجود فروق في الأسعار عند تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق بين وزيري الكهرباء والإسكان لحل هذه المشكلة.

وأكد اللواء طارق الفقي حرصه على متابعة المشروعات المتعثرة في القطاعات الخدمية المختلفة، من أجل العمل على حلها؛ سواء في الإسكان، أو في قطاع الصحة، أو الكهرباء، أو في قطاع الطرق والمرافق، وغيرها.

وعلى ضوء ذلك، أطلع المحافظ رئيس مجلس الوزراء على بعض المشكلات التي تم التغلب عليها في عدد من المشروعات المتعثرة، منوها إلى أنه تم حل مشكلة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بعدم توصيل المرافق لوحدات حي الكوثر ( أرض الحمام).

كما تطرق إلى مشكلة أخرى تتعلق بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير مستشفى دار السلام المركزي، وهو ما دعا رئيس الوزراء إلى التكليف بالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في هذا الشأن، والعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت.

كما نوه المحافظ إلى أنه تم التغلب على المعوقات التي تواجه مشروعات الأبنية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، والمتمثلة في عدم توافر أراض بالمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه تم توفير 40 قطعة أرض لهذا الغرض، وسيتم استكمال توفير الأراضي المطلوبة، كما أكد أنه فيما يتعلق بتعثر مشروع إنشاء المجزر الآلي بالكوثر فسيتم الانتهاء من تنفيذه قريباً.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المشروعات المتعثرة سوهاج

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