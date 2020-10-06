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النقل: خالد زهران رئيسا لموانئ البحر الأحمر وتجديد تعيين طارق شاهين لـ"الإسكندرية"

04:01 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
النقل: خالد زهران رئيسا لموانئ البحر الأحمر وتجديد تعيين طارق شاهين لـ"الإسكندرية"

اللواء خالد زهران

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتعيين اللواء بحري خالد سعيد عبد العليم زهران رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأحمر لمدة عام وتجديد تعيين الربان طارق شاهين علي شاهين رئيساً للهيئة العامة لميناء الإسكندرية لمدة عام.

وأضاف البيان أن الفريق كامل الوزير - وزير النقل صرح بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة النقل على استمرار تقدم معدلات تنفيذ مشروعات النقل البحري، والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للاستراتيجية التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية.

اللواء خالد زهران وزارة النقل موانئ البحر الأحمر طارق شاهين مصطفي مدبولي

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