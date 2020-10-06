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انطلاق قناة "اكسترا نيوز" بشكلها الجديد بتقنية HD

03:00 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
انطلاق قناة "اكسترا نيوز" بشكلها الجديد بتقنية HD

إكسترا نيوز

كتب- مصراوي:

انطلقت في الثانية من مساء اليوم الثلاثاء، قناة "اكسترا نيوز" في ثوبها الجديد، بعد قيام الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" بتطويرها.

وصرَّح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم "المتحدة"، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخباري وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذي اقتضى تطوير الأجهزة ونقاء الصورة وكذلك تطوير استوديوهات القناة وغرفة الأخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصري.

وأضاف "صالح" أن "إكسترا نيوز" يتم بثها على المشاهد بترددات جديدة وهى تردد ١٢٣٠٣ أفقي للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD، إضافة إلى تردد ١١٧٨٥ رأسي بنظام SD.

وتولى مجموعة من أبناء "إكسترا نيوز" التطوير مع زملائهم في قنوات "المتحدة"، وأشرف على ذلك ألبرت شفيق المشرف على المحتوي الإخباري، ومحمد حلمي رئيس قناة إكسترا نيوز.

اكسترا نيوز تقنية HD الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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