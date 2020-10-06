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مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة تصل القابضة للمطارات

02:56 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة تصل القابضة للمطارات

المهندس محمد سعيد محروس

كتب - محمد عبيد:

تستضيف الشركة القابضة للمطارات برئاسة المهندس محمد سعيد محروس، بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، وتتضمن الخدمات المقدمة في المبادرة التوعية الصحية للمواطن والكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، إضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة مع إجراء الفحوص الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري.

وقالت مصادر بالطيران المدنين إنه من المقرر أن يتواجد القائمين على المبادرة للكشف على العاملين الراغبين لمدة أسبوعين، تبدأ يومي الأحد والاثنين الموافقين ١١-١٢ أكتوبر بنادي ايروسبورت، ويومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٣-١٤ أكتوبر بمقر الشركة المصرية للمطارات، ويوم الخميس الموافق ١٥ أكتوبر بمقر الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، على أن يتم التواجد بشركتي ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الاسبوع الثاني من المبادرة.

جدير بالذكر، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالكامل منعا لوجود عدوى كورونا مع تنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي.

المهندس محمد سعيد محروس الشركة القابضة للمطارات مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة وزارة الصحة

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