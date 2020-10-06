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أمطار رعدية وشبورة صباحا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

02:39 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
أمطار رعدية وشبورة صباحا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، مع رياح معتدلة.

وأوضح الخبراء، في بيان اليوم، أن الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأشار الخبراء، إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، والطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 35 ـ 22 درجة، والإسكندرية بين 32 ـ 20 درجة، ومطروح بين 29 ـ 19، وسوهاج بين 37 ـ 22، وقنا بين 39 ـ 23 درجة، وأسوان بين 41 ـ 25 درجة.

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