أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

التعليم العالي: تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن

02:39 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
التعليم العالي: تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن

السيد عطا

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 13700 طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد عطا في بيان اليوم الثلاثاء، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مطالبا الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشار إلى أنه على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

جدير بالذكر، أن الطلاب بدأوا في تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساء الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري.

السيد عطا تنسيق الشهادات المعادلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الخبر التالى:

أمطار رعدية وشبورة صباحا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جديد من وزارة التعليم بشأن مجموعات التقوية المدرسية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا