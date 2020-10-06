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تبدأ بـ10 جنيهات.. التعليم تعلن عن مدة وتكلفة المجموعات المدرسية

02:07 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
تبدأ بـ10 جنيهات.. التعليم تعلن عن مدة وتكلفة المجموعات المدرسية

طارق شوقي

كتب - محمد سامي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل.

ونص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية/العامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى (10 جنيهات) والحد الأقصى (85 جنيه).

ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء عن 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم المجموعات المدرسية وزارة التربية والتعليم

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