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إعادة استخدام مياه الصرف.. "الجزار" يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب

12:42 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
إعادة استخدام مياه الصرف.. "الجزار" يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب

اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب

كتب-محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، منعا للتزاحم، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الجزار، أننا نتوجه الآن للتوسع في الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المُعالجة في الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، مطالبا بتعميم تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، في استخدام "الحمأة"، الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، لإنتاج الأسمدة العضوية، لاستخدامها في الزراعة، وكذا إنتاج غاز البيوجاز واستخدامه في توليد الكهرباء.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، تقريراً عن أنشطة الجهاز خلال العام المالى (2019 / 2020)، وخطة الجهاز للعام المالي (2020 / 2021)، ومحاور أنشطة الجهاز، ومنها، جودة مياه الشرب (مراجعة الجودة - مراجعة المعامل المركزية والفرعية والشبكات - المعاينات الميدانية لشكاوى الجودة)، وكفاءة معالجة الصرف الصحي (مراجعة كفاءة المعالجة لمحطات الصرف الصحى - مراجعة محطات الصرف الصحي بنظام (PPP) - مراجعة محطات المعالجة الثلاثية).

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز استقبل أكثر من 700 شكوى خلال العام المالي (2019 / 2020)، وتم وجار دراستها، بالتواصل مع مقدمي الخدمة، كما يتم مراجعة منظومة خدمة العملاء والتوعية والإعلام بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أنه تم بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، إجراء دراسة بحثية لاستقصاء درجة رضاء المواطنين عن مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج.

وأضاف، أنه يتم التأكيد على تفعيل خدمات التحول الرقمي، من خلال إطلاق التطبيقات الالكترونية على الهواتف المحمولة، وتوفير أرقام على برنامج الواتساب لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير، كما تم توثيق الصفحات الرسمية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على موقع الفيسبوك، من أجل التصدي للصفحات المغرضة ومواجهة الشائعات، بجانب نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه.​

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