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"قومي السكان" ويونيسيف ينظمان ورشة عمل لبناء قدرات العاملين بالمجلس

12:36 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
"قومي السكان" ويونيسيف ينظمان ورشة عمل لبناء قدرات العاملين بالمجلس

الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، فعاليات ورشة عمل بناء قدرات العاملين بإدارات التخطيط والمتابعة والتقويم بالأمانة الفنية بالمجلس القومي للسكان، في إطار "مبادرة شباب مصر" التي تتم بالتعاون بين المجلس ومنظمة اليونيسيف.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، شاركت يونسيف في تدريب الحضور من إدارات الأمانة الفنية على آليات المتابعة والتقويم المرتكزة على النتائج، حيث اشتملت الورشة على عرض مصفوفة من النتائج والمؤشرات وأدوات جمع البيانات الخاصة بالرصد والتقييم وكيفية عرض البيانات وتطبيق ذلك عملياً على برنامج "Power BI".

يأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للسكان على جودة عمليات جمع وإدارة البيانات التي تتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، بهدف تحديد المحافظات والمراكز الأكثر احتياجاً إلى وضع الخطط التثقيفية في شتى المجالات الصحية والسكانية.

جدير بالذكر أن مبادرة شباب مصر تهدف إلى تفعيل دور الشباب التطوعي في المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المنظمات الطلابية "الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)-الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)- الاتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS)-الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثى التخرج (ENNSSA)"، والذين تم تدريبهم في إطار الشراكة بين المجلس القومي للسكان ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية، بهدف نشر الوعي بين أقرانهم وأفراد المجتمع، لمواجهة الوصم والتمييز والخرافات المتعلقة بفيروس كورونا.

طارق توفيق المجلس القومي للسكان مبادرة شباب مصر منظمة اليونيسيف

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