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القوى العاملة: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات الدخول للعمالة المساعدة

12:12 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
القوى العاملة: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات الدخول للعمالة المساعدة

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت قرارا باستئناف إصدار تأشيرات الدخول للعمالة المساعدة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قررت استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، وذلك عبر القنوات الرئيسية للهيئة، واتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية لدى منافذ الدولة، وإنهاء إجراء الفحص المسبق قبل الوصول وقيام صاحب العمل أو المؤسسة باستقبال وحجر القادمين لمدة 14 يوما بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت شاهين، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استمرار السماح بدخول حاملي الإقامات السارية من فئة العمالة المساعدة من جميع الجنسيات، ويشمل ذلك أيضا حاملي الإقامات السارية والعاملين لدى الجهات الحكومية، وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية من فئة العمالة لجميع الجنسيات، على أن تقوم الجهة المسؤولة بتقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني للهيئة"ica.gov.ae".

وشددت الهيئة، على أهمية التقيد بإجراءات الفحص المسبق قبل الوصول الإمارات، بهدف تمكين عودة هذه الفئة إلى الدولة على النحو الذي تحقق به تكامل الجهود المبذولة مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحيوية، تزامناً مع جاهزية آليات العمل المشتركة في شأن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة (كوفيد-19).

محمد سعفان زير القوى العاملة أشيرات الدخول للعمالة لإمارات

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