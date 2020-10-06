"المضاعفات أسوأ".. هل نحن عرضة للإصابة بكورونا والإنفلونزا في وقت واحد؟

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أنه من المحتمل إصابة أي شخص بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد في وقت واحد.

وقال مصباح لمصراوي، إنه حال إصابة الشخص بكورونا والإنفلونزا الموسمية فإن الأعراض ستكون أسوأ، والمضاعفات أخطر.

وأضاف: "الإنفلونزا لها علاج ولقاح، إنما الكورونا ليس لها علاج أو لقاح، وبالتالي يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا لحماية أنفسنا من حدوث ذلك".

كانت وزارة الصحة والسكان، بدأت بتوفير المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بالعجوزة، وفروعها في المحافظات.

والمصل المتوفر، هو المصل الرباعي (أنفلوفاك تترا) ويتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 3 سنوات، بـ170 جنيهًا.

ولفت الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، إلى أهمية الحصول على التطعيم، موضحا أن اللقاح المتوفر حاليا للإنفلونزا الموسمية، هو لقاح رباعي أي يشمل ٤ سلالات من الفيروس، ويختلف عن لقاح الأنفلونزا الثلاثي الذي تم توفيره العام الماضي ويشمل ٣ سلالات من الفيروس فقط.

وأضاف لمصراوي، أن اللقاح الرباعي يعطى بداية من عمر ٣ سنوات فيما فوقها، والجرعة للأطفال والكبار واحدة.

وتابع: "يعطي اللقاح جرعتين بينهما شهر للأطفال بداية من عمر ٣ سنوات إلى ٩ سنوات لو كان الطفل لم يسبق له الحصول على اللقاح في السنوات الماضية، أما إذا سبق له تلقي اللقاح حتى لو كان من النوع الثلاثي فهو يحتاج جرعة واحدة".

ولفت إلى أن اللقاح تم توفيره في مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة، وجميع مراكز التطعيمات التابعة للشركة، وتبلغ سعر الجرعة 170 جنيهًا غير شاملة خدمة التطعيم ذاتها.

وقال محمدي إن هناك 4 موانع للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، هي: الحساسية المفرطة من أكل البيض، والحساسية المفرطة جراء الحصول على جرعة سابقة من نفس اللقاح أو لأي لقاح إنفلونزا آخر، وعدم اعطائه للأطفال قبل سن 3 سنوات مع هذا اللقاح تحديدا، وفي حالة الإعياء الحاد وارتفاع درجة حرارة الجسم، وحينها يؤجل التطعيم.