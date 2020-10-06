وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل سفير المجر لبحث التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر لدى مصر، لتفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية فى عدد من المجالات المختلفة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بالترحيب بـ"أندراش أيمر كوفاكش"، وتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب سفير دولة المجر لدى مصر وبتوجيه رسالة شكر لبيتر كيفيك السفير السابق على المجهودات التى بذلها لفتح مجالات عديدة للتعاون بين الوزارة والشركات المجرية خلال فتره عمله ، وخلال اللقاء تم استعراض الامكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، كما قدم وزير الدولة للإنتاج الحربي نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة.

وقال "مرسي"، إن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية يعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمى للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتنا ومصانعنا.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى، أن الجانبان بحثا خلال اللقاء التعاون في عدة مجالات أهمها التعاون فى مجال أنظمة الطاقة الشمسية وكذلك إنتاج المستلزمات والمعدات الطبية كما تم بحث التعاون في مجال التصنيع المشترك للمعدات الإلكترونية والكهربية وكاميرات المراقبة ولمبات الإضاءة والليد، وأن هذا اللقاء يأتي تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والتى شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة. ​