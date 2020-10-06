رئيسة مجلس النواب بأوغندا تزور مشروعات المقاولون العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب د، إن ريبيكا كاداجا رئيسة مجلس النواب الأوغندي، قامت على رأس وفد يضم وزير الأشغال وعدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب بزيارة لمشروعات الطرق بمدينة باليسا الأوغندية والتي تنفذها شركة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أهمية الزيارة من جانب كبار المسئولين بأوغندا للإطلاع على المشروعات المختلفة التي تنفذها الشركة والتي تشمل طرق ومباني مختلفة.

وأوضح المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة، أن المسئولين الأوغنديين استمعوا في بداية الزيارة إلى شرح حول المشروعات التي تنفذها المقاولون العرب في مدينة باليسا حيث تقوم بتنفيذ مشروع طريق تريني باليسا كومي بطول 67 كم بتكلفة 80 مليون دولار وبنسبة إنجاز 80 % ومشروع طريق باليسا كمنكولي بطول 44 كم بتكلفة 60 مليون دولار وبنسبة إنجاز 82 % بالإضافة إلى مشروع طريق مساكا بوكاكاتا بطول 41 كم بتكلفة 45 مليون دولار وبنسبة إنجاز60 % ثم قامت رئيسة مجلس النواب الأوغندى والوفد المرافق بزيارة للمشروعات بمرافقة المهندس محمد طلبه العضو المنتدب للشركة والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة الأوغندية حيث أشادت بجودة وسرعة الأداء وبإمكانات الشركة من حيث التجهيزات الضخمة التى تشمل كسارة ومعدات مختلفة ومحطتي أسفلت و خرسانة.

وفى نهاية الزيارة أشارت رئيسة مجلس النواب الأوغندى إلى إعتبار الشركة شريك أساسي في التنمية بدولة أوغندا لافتة إلى دورها المجتمعي خلال فترة تنفيذ الأعمال وطالبت بضرورة تكليف الشركة بمزيد من المشروعات تقديرا للمستوى المتميز التي جعلها أفضل شركة مقاولات في أوغندا فى العامين الحالى والماضى وبإعتبار مشروعي الطرق بباليسا نموذج يحتذي به من قبل شركات المقاولات بالدولة الأوغندية.​