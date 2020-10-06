وزير النقل: خطة زمنية محددة لنقل كافة المرافق لإنجاز أعمال التطوير في الموعد المحدد

كتب- أسامة علي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري، بحضور ممثلوا كافة الوزارات والمحافظات المعنية.

وأكد الوزير في بداية اللقاء على أهمية الطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية لافتاً إلى أنه بالتوازي مع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها يجب أن تتكاتف كل الوزارات في سرعة إستكمال ونهو أعمال تأمين أو نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية مؤكد أن فرق العمل من كافة الوزارات يجب أن تعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى علي مدار الساعة لسرعة إنهاء كافة أعمال المرافق.

وقال وزير النقل، إنه سيتابع على مدار الساعة تلك الأعمال وأن اللجنة ستواصل انعقاد اجتماعاتها اسبوعيًا لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أي معوقات واي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فوراً، مضيفًا أن الاجتماع القادم سيشهد استعراض الخطة الزمنية الخاصة بنقل المرافق لكل وزارة بالإضافة إلى أهمية قيام كل وزارة بإرسال تكلفة نقل وحماية المرافق بها إلى مجلس الوزراء.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري ليكون 7 حارات في كل اتجاه و 8 حارات في كل اتجاه بكوبري المنيب، وأن أعمال تطوير الطريق تشمل أيضًا رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق بالإضافة إلى تأمين كافة شبكات صرف مياه الأمطار.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري وأن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف أسفل التقاطعات الرئيسية حيث تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لافتاً إلي أن هذه الأتوبيسات تساهم في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث المرورية بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى لافتًا إلى إنها أتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة مما يسهل انتقال المواطنين.​