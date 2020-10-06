السيسي يوجه التحية لرجال الجيش والشرطة المرابطين بكل بقعة من أرض مصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية إلى رجال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف السيسي، خلال كلمة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "تحية إلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعة من أرض مصر من إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها واستقرارها".

وتابع: "الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادر على حمايتها، مشددًا على أن حرب أكتوبر المجيدة شهدت تحقيق أعظم انتصارات، وكانت اختيارًا حقيقا للشعب لتحويل الحلم إلى حقيقة، وامتدت لتنشر الأمل في ربوع مصر".

وأضاف: "الآمال العريضة التي يتطلع إليها شعبها فتحية إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر ورفع راية الوطن على ترابه المقدس وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، وتحية إلى بطل الحرب والسلام صاحب قرار العبور العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات".​