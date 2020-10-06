حدث ليلًا| التعليم تكشف الفئات المعفاة من المصروفات.. والداخلية تحذر من التجمع أمام نادي الزمالك

(مصراوي):

شهدت الليلة الماضية والساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث على المستويين المحلي والعالمي، نستعرض أهمها في التقرير التالي..

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