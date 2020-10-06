حدث ليلًا| التعليم تكشف الفئات المعفاة من المصروفات.. والداخلية تحذر من التجمع أمام نادي الزمالك
(مصراوي):
شهدت الليلة الماضية والساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث على المستويين المحلي والعالمي، نستعرض أهمها في التقرير التالي..
- ترامب: أشعر بحال أفضل مما كنت قبل 20 عامًا
- 10 ملايين طالب.. التعليم تحدد الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية
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- رئيس مجلس إدارة الأهرام يكشف تفاصيل سرقة "لوجو" المؤسسة وعلامتها التجارية
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- عم عروس الشرقية ينفى مقتل العروسين بسبب تسرب غاز أو ماس كهربائي
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- الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادي الزمالك بعد قرار الأوليمبية
- 10 ملايين طالب.. التعليم تحدد الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية
- شؤون الحرمين بالسعودية: توافد المعتمرين يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة
- منها المناهج وبنك المعرفة.. وزير التعليم يكشف عن 4 محاور للعام الدراسي الجديد
كورونا.. لحظة بلحظة
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