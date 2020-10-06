​​الأوبرا تنظم حفلًا موسيقيًا بمشاركة مركز تنمية المواهب على مسرح سيد درويش

(مصراوي):

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلاً موسيقيًا، يحييه الفنان سعيد الأرتيست وفرقته "الإيقاعات الشرقية"، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر أعمال الأرتيست العالمية، كما يشارك في الأمسية بالغناء مجموعة متميزة من طلاب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

ويعد الفنان سعيد الأرتيست أحد أشهر عازفي الإيقاع في العالم العربي، وكون فرقة تضم مجموعة من أمهر عازفي مختلف الآلات الإيقاعية وطور أسلوب العزف وابتكر العديد من التيمات الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور، ووصل للعالمية.

وأسس الأرتيست فرقة الإيقاعات الشرقية واعتاد تقديم وتبني مواهب جديدة، قدم العديد من الحفلات في العديد من الأماكن الثقافية في مصر والخارج.

جدير بالذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا، يتضمن حفلات لمجموعة كبيرة من كبار نجوم الموسيقى والغناء، إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا التي تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى "عبد الحليم نويرة، القومية العربية للموسيقى، التراث ‏للموسيقى العربية، الإنشاد الديني، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي"، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.‏