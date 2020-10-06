رئيس مجلس إدارة الأهرام يكشف تفاصيل سرقة "لوجو" المؤسسة وعلامتها التجارية

(مصراوي):



كشف عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، تفاصيل واقعة سرقة "لوجو" واسم مؤسسة الأهرام من قِبل شخص أسس جريدة بترخيص أجنبي بالاسم نفسه، وسجّل علامتها التجارية في وزارة التموين، فضلًا عن مطالبته المؤسسة العريقة بتعويض 100 مليون جنيه على – ما أسمّاه- بسرقتها لعلامته التجارية.

وقال سلامة لـ"مصراوي"، إن الموضوع بدأ بقيام شخص بالاستيلاء على اسم ولوجو الأهرام في تأسيس مطبوعة بترخيص أجنبي، مضيفًا أنه هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المؤسسة مثل تلك الممارسات.

وأضاف السلامة: "الموضوع مُحال الآن للشؤون القانونية وهي التي تباشر تفاصيله بشكل كامل، كما أحلنا الأزمة إلى النيابة ورفعنا قضية ضد هذا الشخص الذي يحاول أن يسرق اسم مؤسسة تعد الثانية عل مستوى العالم كله في العراقة بعد نيويورك تايمز، حيث نحتفل هذا العام بمرور 145 سنة على تأسيس الأهرام"، لافتًا إلى أن المؤسسة خاطبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأرسلت له كافة بيانات الواقعة، ووعد المجلس بالتدخل ودعمه لخطوات الأهرام في هذه الواقعة.

وعن تسجيل العلامة التجارية، أكد رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن المؤسسة مُسجلة لعلامتها التجارية، وقامت بتجديد التسجيل في موعده، مشددًا على أن الأهرام لن تتوانى في المطالبة بحقوقها ومن المفترض أن يكون هناك إجراء عنيف تجاه تلك الممارسات التي يقوم بها شخص لا يدرك أنه أمام أعرق مؤسسة في الوطن العربي، بحسب ما قال.

وطالب سلامة نقابة الصحفيين باتخاذ إجراء جنائي، ضد منتحل الصفة الذي يدّعي أنه صحفي، وهو أبعد ما يكون عن المهنة، لأنه لا يعرف قيمة الأهرام التي يحاول سرقة اسمها وعلامتها التجارية.​