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رئيس كينيا يزور منطقة الأهرامات الأثرية (صور)

12:50 ص الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
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(مصراوي):


استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الاثنين، الرئيس أوهورو كينياتا رئيس دولة كينيا، وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، والذي اصطحبه في جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.

وقال محي الدين إن رئيس كينيا أبدى إعجابه بطريقة بناء الهرم، ورغبته في دخول أول ممر داخله، ورؤية طريقة بناء الأحجار.

كما أعرب عن اندهاشه بضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، كما حرص على التوجهه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وقال محي الدين، إن رئيس كينيا أشاد بالحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الانجازات الحديثة للدولة المصرية هي امتداد لتلك الحضارة العظيمة.

الأهرامات كينيا أوهورو كينياتا أبو الهول

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