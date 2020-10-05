بحضور فريدة فهمي وشيرين رضا.. وزيرة الثقافة تكرّم اسم الراحل "محمود رضا" (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبصحبتها الفنانة فريدة فهمي، والفنانة شيرين رضا، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحت عنوان ذكريات الكرنك، ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة للاحتفاء باسم "فارس الاستعراض محمود رضا"، وأقيمت على المسرح الكبير بحضور كوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.

وقالت عبدالدايم، إن التجربة المميزة التي نفذتها دار الأوبرا أكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا، مضيفة أن إبداعات الراحل ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين، مشيدة بفكرة الاحتفالية وأسلوب تنفيذها الذي أثبت أن سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية سيبقى خالدًا في الوجدان وملهما للأجيال.

وتابعت: "تواصل الاحتفاء بمحمود رضا يأتي تعبيرًا عن عرفان الوطن بجهود رموزه من أيقونات القوى الناعمة، الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الانتماء والولاء لأرض مصر ونجحوا في التعبير عن هويتها المتفردة".

وأهدت وزيرة الثقافة اسم محمود رضا درعًا تذكاريًا تكريمًا له وتسلمته ابنته الفنانة شيرين رضا، ودرعًا آخر للفنانة فريدة فهمي، قبل بدء الاحتفالية التي قدمتها فرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، قيادة ورؤية موسيقية، المايسترو هشام جبر، ومن إخراج هشام الطلي ومزجت بين الاستعراضات والموسيقى الحية، مع مشاهد الفيلم السينمائي الشهير "غرام في الكرنك" من إخراج علي رضا، والذى قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1967، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لـ"محمود رضا" عبرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر، وتم أدائها من خلال الرؤية الفنية للعبقري الراحل، التي تجلت في تناغم الموسيقى والتابلوهات الاستعراضية للفيلم.

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