بالأرقام.. رئيس "المياه الجوفية" يكشف خطة مواجهة السيول في المحافظات الحدودية

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إن حجم أعمال قطاع المياه الجوفية في مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، في المرحلة الثانية حوالي 1.55 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء كان لها النصيب الأكبر حيث بلغت قيمة الأعمال الجاري تنفيذها في مدن (طابا – نويبع – رأس سدر – الطور - أبوزنيمة) 927.585 مليون جنيه.

وأضاف سركيس، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن إجمالي الأعمال 105 أعمال صناعية ما بين (سدود إعاقة – بحيرات صناعية – حواجز توجيه – قنوات صناعية)، لافتًا إلى أن قيمة الأعمال الجاري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر بلغت 591.573 مليون جنيه.

وتابع: "إجمالي 23 عملًا صناعيًا ما بين سدود إعاقة – بحيرات صناعية – حواجز توجيه – قنوات صناعية موزعة على مدن القصير – رأس غارب – سفاجا - الزعفرانة"، بالإضافة إلى 150 خزانًا أرضيًا لحصاد مياه الأمطار بشرق وغرب مطروح بتكلفة 33 مليون جنيه.

وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية، إلى أن القطاع يقوم حالياً بالتجهيز لطرح المرحلة الثالثة للحماية من أخطار السيول بالتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية وأجهزة محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر) بقيمة تقديرية 1.6 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن وزارة الري تنسق مع العديد من الوزرات أبرزهم التنمية المحلية والإسكان، للتسهيل مجابهة أخطار السيول خلال الموسم الشتوي. ​