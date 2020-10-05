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وزير السياحة والآثار يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة

10:08 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
وزير السياحة والآثار يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيركرستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والذي حرص أن تكون زيارته إلى الوزير من أولى لقاءاته الرسمية فور استلامه مهام منصبه سفيرًا.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي.

ورحب العناني بالسفير، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدًا من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وخاصة في مجال العمل السياحي والأثري.

وتقدم السفير بالشكر للدكتور خالد العناني علي الزيارة التي نظمتها الوزارة لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي، معربًا عن سعادته بهذه الرحلة التي استمتع خلالها بالطبيعة الجميلة والشواطئ الخلابة والجو المشمس والدافئ لمدينة شرم الشيخ.

كما أشار إلى حرصه على حضور الفعاليات التي تنظمها الوزارة، لافتًا إلى أنه كان يأمل حضور الإكتشاف الأثري الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة يوم السبت الماضي بمنطقة آثار سقارة، ولكن حالت ارتباطاته دون حضور هذا الحدث العظيم، مهنئا الوزير باكتشاف 59 تابوتًا خشبيًا مغلقًا مازالت تحتفظ بألوانها.

خالد العناني سفير الاتحاد الأوروبي كرستيان بيرجر

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