"التنمية المحلية": تعاون مع الأوقاف لإقامة مشروعات حرفية وأسواق حضارية في المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه بحث خلال الاجتماع الذى عقده بمقر الوزارة مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عددًا من ملفات التعاون المشتركة فى بعض المحافظات خلال الفترة الجارية.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف لإنشاء عدد من المدن الحرفية والمهنية والأسواق الحضارية، على شاكلة مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، وسوق الخميس بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة ، ومول الوادي الجديد بمدينة الخارجة وبعض المشروعات الأخرى بمحافظة الجيزة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم مناقشة بعض المقترحات الخاصة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والأوقاف فيما يخص إنشاء مدن للسيارات ودراسة توفير قطع أراضى لذلك، مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة في تأجير 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين في محيط مستشفى المطرية العام.

وأكد شعراوي أن تلك الباكيات بمساحات مختلفة ومتنوعة وبقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي والظروف الراهنة، وللتيسير على الباعة الجائلين وتقوم محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق وتحصيل المبالغ الإيجارية المستحقة.

كما استعرض الوزيران خريطة افتتاحات المساجد الجديدة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية، والافتتاحات الجديدة خلال الفترة المقبلة وتخصيص قطع أراضي للبدء في إقامة بعض المساجد الجديدة، كما تم استعراض المرحلة الثانية التي تعتزم الأوقاف بثها لسوق محافظة البحر الأحمر ودراسة انشاء أسواق مماثلة بالمحافظات وخاصة محافظات القاهرة الكبرى.

وقال اللواء محمود شعراوي أنه تم الاتقاف على استمرار تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأوقاف للقيام بحملات النظافة وتعقيم المساجد، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار "فيروس كورونا المستجد".