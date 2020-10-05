مرصد الأزهر: 1500 صهيوني اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في سبتمبر

كتب- محمود مصطفى:

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم الاثنين، تقريره الشهري حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال المرصد إن نحو 1500 صهيوني يقودهم عدد من الحاخامات ورؤساء المدارس المتطرفة وعدد من مسؤولي الكيان الغاصب، قد اقتحموا الأقصى خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت حراسة أمنيَّة مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.

وأكَّد المرصد أن الاحتلال الصهيوني يسعى من وراء تلك الاقتحامات المتواصلة إلى فرض واقع تهويدي على الحرم الشريف، من خلال منع وصول المسلمين إليه، وإتاحة مزيد من التسهيلات لاقتحامات المستوطنين المتطرفين.

ولفت المرصد إلى استغلال الكيان الغاصب لجائحة كورونا، والمناسبات الصهيونية خاصة في الوقت الذي تزايدت فيه دعوات الحشد لاقتحامات موسعة تزامنًا مع أعياد رأس السنة العبرية.

وشدَّد المرصد في تقريره على أن قضية المقدسات في القلب من القضية الفلسطينية التي لا سبيل لحلها إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبًا المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته بالتصدي للإجراءات الصهيونية التي تقوِّض دعائم السلام.

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