"480 مشروعًا بـ17 مليار جنيه".. رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات بأسوان

كتب- محمد غايات:



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وعدد آخر من الموضوعات والملفات الجارى العمل عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأنها.

وقدم اللواء أشرف عطية، عرضًا أشار خلاله إلى أن جملة الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء، وصل عددها إلى 8017 طلبًا، مضيفًا في هذا الصدد أن إجمالي طلبات تقنين حالات واضعي اليد وصلت إلى 3124 طلبًا، تم تحرير 727 عقدًا منها.

وأوضح عطية، أنه يتم العمل على إحلال ورفع كفاءة عدد من الطرق المحلية، بأطوال تصل إلى 35.2 كم، بتكلفة تقدر بـ151 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بملف ترشيد الطاقة والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، أشار محافظ أسوان إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات في هذا الصدد تضمنت حصر أعداد المركبات المتوقع تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث وصل عدد المركبات التابعة للجهات الرسمية بالمحافظة 3352 مركبة، وسيارات الملاكي القديمة التي تزيد السعة اللترية لمحركاتها عن 2000 سي سي، إلى 3500 مركبة، فيما بلغ عدد السيارات الأجرة إلى 6281 سيارة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم التأكيد على جميع المحطات بضرورة إضافة خدمة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي وتموينها، هذا إلى جانب أنه تم توصيل الغاز لبعض المصانع المستهلكة للطاقة الكهربائية مثل مصنع السكر بأدفو ومصنع كيما.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، أوضح المحافظ أن إجمالي الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بلغت 382.1 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات في عددٍ من القطاعات الحيوية، منها الكهرباء، والطرق، وتدعيم الوحدات المحلية، إلى جانب ما يتعلق بتحسين البيئة، موضحًا في هذا الصدد أن نسبة التنفيذ لتلك المشروعات بلغت 28%.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، إلى جانب ما يجري تنفيذه الآن بواسطة الوزارات المختلفة، موضحًا أن إجمالي هذه المشروعات وصل إلى 478 مشروعًا، بتكلفة تقدر بأكثر من 17.5 مليار جنيه، حيث شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والكهرباء، والطرق، والموارد المائية والرى، ومياه الشرب والصرف الصحى، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعى، مستعرضاً عدداً من هذه المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى مدن وقرى المحافظة.

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