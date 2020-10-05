القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بهذه المناسبة.

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة، ومسابقة موانع بالكرسي المتحرك، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة قدم فيها التحية والتقدير لشهداء أكتوبر الأبرار، وما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فداءً لمصر وشعبها ودفاعًا عن ترابها، مشيرًا إلى أن تضحياتهم وأعمالهم البطولية ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير آليات العمل بالجمعية والاهتمام بالخدمات والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة التي تقدمها لأعضائها في كافة المجالات.

وفي نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.