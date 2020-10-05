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برلماني: استلهام المصريين لروح انتصارات أكتوبر سر بقاء الدولة المصرية

05:32 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
برلماني: استلهام المصريين لروح انتصارات أكتوبر سر بقاء الدولة المصرية

النائب محمد الكوراني

كتب- مصراوي:
تقدم النائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من اكتوبر عام 1973.

وقال " الكوراني " فى بيان له اليوم إن "6 أكتوبر هي حرب العزة والكرامة لان هذه الانتصارات التي حققها جيش مصر الباسل أكدت للعالم أن جيش مصر خير أجناد الأرض كما قال عنه رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام حتى قيام الساعة، مؤكدا أن انتصارات أكتوبر ستظل خالدة وراسخة في عقول وقلوب كل المصريين لأن التاريخ سجلها بحروف من نور وأكدت أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال وستظل هي الدرع والسيف لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية جميع حدودها.

وتوجه النائب محمد الكورانى بالدعاء الى الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات فى كل المجالات وان تواصل مصر مسيرتها التنموية الشاملة وإنجازاتها ومشروعاتها القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد تحت القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب النائب محمد الكوراني، عن ثقته التامة في قدرة مصر بقائدها البطل وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم على مواجهة جميع المؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وإفسادها و إفشالها للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن استلهام المصريين لانتصارات السادس من اكتوبر عام 1973 هو سر بقاء الدولة المصرية لأن هناك علاقة أبدية وخاصة جدًا بين الشعب المصرى والعظيم وقواته المسلحة الباسلة.

محمد الكوراني مجلس النواب السيسي محمد زكى ذكري حرب أكتوبر

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