في اليوم العالمي للمعلم.. نقيب المعلمين: يستحق أن تحتفل به المجتمعات لعظمة دوره في بناء الأوطان

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الإثنين، إن اليوم العالمي للمعلمين الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، قيمة كبيرة وفرصة لتقديم التقدير والامتنان للمعلمين "مشاعل العلم" حملة رسالة تربية الأجيال، ويعرف كل معلم أن مجهوده لم يضع هباء، والبذور التي زرعها في أبنائه الطلاب طرحت زرعًا ناضجًا اشتد عوده ليحمل مشاعل الوطن في كل وقت وحين، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: "قُم للمعلم وفِه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا".

وهنأ الزناتي جموع المعلمين الذين يضيئون الطريق أمام الأجيال، يغرسون القيم والأخلاق في نفوس طلابهم، وعلى يديهم يتعلمون كيف يحمون الوطن ويحافظون عليه، واليوم يستحق أن تقف له كل المجتمعات احترامًا وتقديرًا لجهودهم، واحتفالًا بعظمة دورهم في بناء الأوطان ورفعتها وتقدمها.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن المعلم المصري تحمل كل الصعاب وأدى دوره في استمرار العملية التعليمية على المنصات الرقمية، خلال العام الدراسي الماضي، ومستمر في حمل مشاعل المعرفة لطلابه بكل الطرق والوسائل، ونجح المعلمون في إتمام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية رغم مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد، مصرين على تأدية رسالتهم على أكمل وجه.

وأوضح نقيب المعلمين أنه يجب أن تثق وزارة التربية والتعليم في أن تحقيق النهضة التعليمية أساسها المعلم عن طريق دعم المهارات والإبداع والمعرفة لديه، وتحقيق الرضا له ماديًّا ومعنويًّا، ليستطيع تحقيق التأثير الإيجابي على طلابه ويكون قدوة حسنة لهم، مطالبًا كل معلم بالاستمرار في تطوير مهاراته المعرفية، خصوصًا التكنولوجية وجميع الوسائل التربوية والتعليمية الحديثة؛ حتى يكون ممتلكًا لأدوات المعلم الناجح ومصدر إلهام لطلابه.