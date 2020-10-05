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شكرًا لخدمة أبنائنا والوطن.. "أمهات مصر" يهنئ المُعلمين في اليوم العالمي لعيدهم

05:18 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
شكرًا لخدمة أبنائنا والوطن.. "أمهات مصر" يهنئ المُعلمين في اليوم العالمي لعيدهم

عبير أحمد

كتب- أسامة علي:

قدَّمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، التهئنة إلى جميع المعلمين في المدارس بجميع المراحل التعليمية، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الإثنين، أن المعلم هو أحد الأعمدة الرئيسية في التعليم والضلع الأساسي في المثلث، والذي تتوقف عليه نجاح المنظومة التعليمية أو فشلها.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن للمعلم دور كبير وأساسي لا يمكن الاستغناء عنه، قائلةً: "قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا كـاد المعلّمُ أن يكونَ رسولا".

وأشارت عبير إلى أنه لا بد أن يكون للمعلم وضع ومكانة مرموقة في المجتمع ومكافأة المتميزين منهم بشكل مستمر ودوري؛ لتشجعيهم على التقدم والتطور والتحسين من مستواهم وكذلك تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية حتى يستمروا في العطاء؛ وهو ما ينعكس بكل تأكيد على مستوى الطلاب في المدارس، موجهة حديثها إلى المعلمين: "كل سنة وأنتم طيبون، وشكرًا على تعبكم ومجهودكم لخدمة أبنائنا الطلاب وخدمة مصرنا الحبيبة، والدور الذي تقومون به لا يقل أهمية عن دور رجال القوات المسلحة والشرطة والأطباء".

عبير أحمد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم المدارس

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