محافظ القاهرة يستقبل وفدا من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وفدًا من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهيلهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

وأكد المحافظ، على أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيرا إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء، أهم الملفات الجاري العمل بها داخل المحافظة وخاصة ملف القضاء على العشوائيات والمحاور المرورية الجديدة وتطوير منطقة شق الثعبان والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضي الدولة.

شهد اللقاء المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة.