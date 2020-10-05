أول تعليق من "التموين" على فيديو "حشرات الدقيق": صاحبه يمتلك مخبزًا وينتج خبزًا ناقص الوزن

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجَّه الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وكذلك الإدارة العامة لمباحث التموين، بفحص ومراجعة الفيديو المنشور على أحد مواقع السوشيال ميديا، والذي ادعى فيه مواطن وجود حشرات في أحد أجولة الدقيق بقرية صنبو بأسيوط.

وقال بيان رسمي صادر عن وزارة التموين، اليوم الإثنين: "على الفور قامت الأجهزة الرقابية بفحص مضمون ما جاء بالفيديو المنشور، وشن حملات رقابية على المطحن والمخبز المدعي بذلك، وكذلك كل المخابز في نطاق قرية صنبو بمحافظة أسيوط، وسحب العينات اللازمة، وتبين عدم وجود أية حشرات زاحفة أو يرقات بها".

وأضاف البيان أنه يتم دائمًا سحب عينات من الدقيق المسلَّم إلى المخابز، ويتم إرسالها باستمرار إلى المعامل المركزية بالوزارة؛ لتحليلها أيضًا في حالة وجود أي شكوى من جودة الدقيق.

وبناء على محضر مباحث التموين مع صاحب الموقع الذي قام بنشر الفيديو، أفاد أن صاحب المخبز هو الذي أرسله إليه، وقد تبين أن صاحب الفيديو المتداول هو صاحب مخبز قام باصطناع هذا الفيديو وفبركته؛ بهدف إثارة البلبلة والرأي العام، حيث إن صاحب المخبز يرغب في استلام حصة المخبز من أحد مطاحن القطاع الخاص، كما تبين أن صاحب المخبز يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات في الرغيف الواحد، وبناء عليه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده؛ لمخالفته الأوزان المقررة، وكذلك إثارته البلبلة بما يخالف الحقيقة.

وقامت مديرية تموين أسيوط باستطلاع رأي أصحاب المخابز، ولم يبدوا أي شكوى من الدقيق المستخدم، وأن مَن قام بنشر هذا الفيديو وفبركته هدفه إثارة البلبلة.