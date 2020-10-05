شوقي لأوائل الثانوية: "أنا غيران منكم.. على أيامنا ماكانش فيه تكريم"

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تقوم به الوزارة هو الوصول إلى ما نراه في الأوائل من تفوق وتميز في دراستهم.

ولفت شوقي إلى أن التكريم "صاحبه هو الجهة التي تكرِّم ولها معايير فى الاختيار، والتكريم اختيار وليس حقًّا، ومش قرار الوزارة.. ونتمنى أن نكرِّم كل الطلبة الأوائل، وطلبنا من بنك التعمير والإسكان التوسع في أعداد الطلبة المكرمين".

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال حفل تكريم نوابغ الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والبالغ عددهم 55 طالبًا وطالبة، اليوم الإثنين، إن مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت إجراء امتحانات الثانوية العامة، رغم أنه كان هناك ضغط بتأجيلها.

وداعب شوقي، خلال كلمته في حفل تكريم نوابغ الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الطلاب قائلًا: "أنا غيران منكم بسبب التكريم، ماكانش أيامنا فيه تكريم، وماكانش فيه حفلات تخرج، وكنا زيكم بنطلع أوائل".

وقال وزير التربية والتعليم إن الإصرار في التعامل مع الأزمة، أفضل من المحتوى العلمي وتحصيل الدرجات؛ فـ"الشخصية اللي قدرت تتعامل مع هذه الأزمة تستحق التكريم".

وأوضح شوقي: "التعليم المصري كان راقيًا جدًّا والشهادة الابتدائية حصل عليها عباقرة؛ مثل عباس محمود العقاد، وحريصون على أن تعود مصر إلى عصرها الذهبي".