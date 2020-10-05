"مستقبل وطن" يكشف كيفية رصد الحالات الأكثر احتياجا في مخالفات البناء

كتب- مصراوي:

كشف عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن كيفية رصد الحالات الأكثر احتياجا لأجل التكفل بمصاريف التصالح في مخالفات البناء.

وأعلن حزب مستقبل وطن، عن قراره بتحمل قيمة مقابل التصالح فى مخالفات البناء لألف حالة مخالفة في كافة محافظات مصر، من حالات محدودى الدخل، وذلك بإجمالى 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح "هلال"، لمصراوي، أن الحزب يرصد عبر هيكله التنظيمي الحالات ودراستها، مضيفا:" لا مانع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للدولة والجمعيات التابعة لوزارة التضامن حال رصدها لمثل هذه الحالات".

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يرصد الحالات عبر التنظيم الحزبي وأمناء الحزب بالمحافظات.

وتابع: "الحزب يبذل قصارى جهده في هذا الصدد لأجل التخفيف عن الأهالي في إطار الدور الخدمي له"، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف ٢٧ ألف حالة بمعدل ١٠٠٠ حالة بكل محافظة.

وأوضح بيان رسمى لحزب مستقبل وطن، أن هذا القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات الدولة بضرورة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من مسئولية الحزب أيضا تجاه المواطنين، ولهذا قرر الحزب تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودي الدخل.

وأكد حزب مستقبل وطن، أنه بالفعل بدأ في حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.