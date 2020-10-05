بالمناطق وأسماء الشوارع.. خريطة وقف البناء كليا في 9 أحياء بالجيزة

كتب- محمد نصار:



انتهت وزارة الإسكان من نسخة أولية للاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة الجيزة، والمستهدف مناقشتها بشكل موسع داخل الهيئة العامة للتخطيط العمراني تميهدا لإقرارها بشكل نهائي.



وتضمنت النسخة غير النهائية من الاشتراطات وقف البناء بشكل كلي قي 19 منطقة داخل نطاق 9 أحياء، كالتالي:



1- حي بولاق الدكرور.. يحظر البناء كليا في جميع مناطق الحي.



2- حي العجوزة.. يحظر البناء كليا في منطقتي أرض اللواء وميت عقبة.



3- حي الوراق.. يحظر البناء كليا في جزيرة محمد.



4- حي الدقي منطقة بين السرايات.. يحظر البناء كليا في منطقة عزبة أولاد علام في المنطقة المحصورة بين شارع التحرير شمالا وشارع الدكتور السبكي جنوبا وشارع الدقي شرقا وشارع الدكتور حسن والي غربا.



5- حي الطالبية.. يحظر البناء كليا في جميع أنحاء الحي ماعدا المنطقة المحصورة بين شارع الإخلاص شمالا والدائري جنوبا وترعة المريوطية غربا وجنوب الطريق الدائري من منطقة الكنيسة.



6- حي العمرانية.. يحظر البناء كليا في جميع أنحاء الحي ماعدا المنطقة المحصورة بين شارع فيصل شمالا والهرم جنوبا وابن بطوطة شرقا وعثمان محرم غربا والمنطقة المحصورة بين شارع خاتم المرسلين جنوباً وشارع الهرم شمالاً وشارع مساكن أبوالفتوح شرقاً.



7- حي شمال الجيزة.. يحظر البناء كليا في مناطق أرض الجمعية ومنطقة المنيرة وكفرالشوام وميت كردك وعبدالمنعم وتاج الدول وكفرإسماعيل.



8- حي جنوب الجيزة.. يحظر البناء كليا في منطقة المنيب وجزيرة الدهب وساقية مكي والمنطقة الواقعة بين شارع المحطة وشارع الهرم والمنطقة الواقعة جنوب الطريق الدائري.



9- حي الهرم.. يحظر البناء كليا في مناطق كفركعبيش وكفرغطاطي والمنطقة بين طريق المريوطية شمالا والمنصورية جنوبا وبين الهرم شرقا وفيصل غربا.