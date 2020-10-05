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تابلت ودفتر توفير.. بنك التعمير والإسكان يكرِّم 27 طالبًا بالشهادة الإعدادية

03:16 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
تابلت ودفتر توفير.. بنك التعمير والإسكان يكرِّم 27 طالبًا بالشهادة الإعدادية

بنك التعمير والإسكان

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان؛ إن رعاية البنك لأوائل الطلاب تأتي ايمانًا بدورهم في التنمية المستدامة وخدمة قضايا المجتمع.

وأضاف غانم، خلال كلمته في حفل تكريم نوابغ الثانوية العامة والدبلومات الفنية، اليوم الإثنين، أن البنك كان حريصًا علي رعاية الأوائل بداية من دفعة 2014؛ حيث شمل البرنامج 14 طالبًا، وتم منح كل طالب منهم ألف جنيه شهريًّا بشرط حصوله على تقدير جيد جدًّا و5 آلاف جنيه عند حصوله على جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، و10 آلاف جنيه عند الحصول على امتياز، بالإضافة إلى جهاز لاب توب واشتراك إنترنت.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، أن البنك واظب على تكريم الشهادة الإعدادية وعددهم 27 طالبًا؛ بمنحهم تابلت هدية ودفتر توفير.

بنك التعمير والإسكان الدكتور حسن غانم تابلت دفتر توفير الشهادة الإعدادية

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