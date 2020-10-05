"القوى العاملة": صرف 273 مليون جنيه لـ 124 ألف عامل بالسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، يستكمل حاليًا صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة المتضرر من فيروس كورونا.

وأضاف "سعفان" في بيان اليوم الاثنين، أن إجمالي المبلغ وصل إلى 273 مليونًا و 464 ألفًا و 540 جنيهًا، لنحو 124 ألفًا و 179 عاملا يعملون في 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح أن الصرف جاء بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

وأضاف الوزير، أن صرف إعانة الطوارئ للعاملين بهذه المنشآت يتم على غرار ما تم اتباعه لدى صرف الدفعة الأولى، وذلك من خلال تحويل قيمة الإعانة المقررة للعاملين المضارين علي حساب المنشأة لدى البنك، أو استخراج شيك لأمر المنشأة بقيمة الإعانة، وعلى أن يتم صرف الإعانة للعاملين بمعرفة المنشأة، وفي حالة عدم وجود حساب للمنشأة بالبنك ، يتم تحويل الإعانة لصراف مديرية القوي العاملة المختصة للصرف بمعرفة المديرية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الصندوق صرف الدفعة الأولى للقطاع السياحي لنحو 3237 عاملا بمبلغ 208 ملايين و 872 جنيها.