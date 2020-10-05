"الزراعة": تحصين أكثر من 2.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع"

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الإثنين، من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و154 ألفًا و518 رأس ماشية، ضد مرض الحمى القلاعية؛ بينها "678 ألفًا و844 رأس أبقار، و385 ألفًا و276 رأس جاموس، و68 ألفًا و117 رأس أغنام، و22 ألفًا و281 رأس ماعز" حتى 3 أكتوبر.

وأكد التقرير أنه تم تحصين مليون و135 ألفًا و678 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع؛ بينها " 662 ألفًا و498 رأس أبقار، و382 ألفًا و413 رأس جاموس، و66 ألفًا و895 رأس أغنام، و22 ألفًا و281 رأس ماعز، و1591 رأس جمال" حتى 3 أكتوبر.