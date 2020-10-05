تعهدات كتابية وتقليل الطلاب بالغرف.. ننشر ضوابط التسكين بالمدن الجامعية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم وضع ضوابط جديدة للتسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات في العام الجامعي المقبل، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الضوابط الجديدة للتسكين بالمدن الجامعية تتضمن عدم حدوث أي تكدسات داخل المباني أو المطعم أو الحديقة الخاصة بالمدن، مشددا على أنه سيتم التعقيم أولا بأول، حتى لا تحدث أي إصابة بالفيروس.

وأوضح أن التسكين بالمدن الجامعية سيكون بناء على تقدير الفصل الدراسي الأول 2019 /2020، لجميع الكليات عدا" الطب البشري وطب الأسنان"، يتم تسكين طلابهما بناءً ‏على تقدير العام الماضي.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم تقليل عدد الطلاب والطالبات في الغرفة الواحدة، طبقا لمساحة كل منها، إذ سيتم تسكين طالب واحد فقط في الغرفة المخصصة لاثنين، وثلاث في الغرف المخصصة لأربعة، والتشديد على استعمال الأدوات الشخصية لكل طالب، لافتا إلى أن الجامعة لن تقبل طلاب بالمدن غير الحاصلين على تقديرات امتياز وجيد جدا فقط، مع إعطاء الأولوية للمحافظات النائية والحدودية.

وتابع عامر:" لا يمكن للمدن الجامعية استيعاب كافة المتقدمين إليها، بل على العكس هذه الخدمة للطلاب أصحاب التقديرات الأعلى"، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة الكليات لوضع جداول مختلفة عن الأخرى، بحيث يتم القضاء على التكدسات في الحرم الجامعي و المدن.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم افتتاح قسم خاص للسكن الاقتصادي بالمدن الجامعية، بأسعار مميزة عن المباني العادية، مع توفير بعض الخدمات مثل "مطعم ومكتبة خاصة وإنترنت مجاني"، على أن يكون السكن بها اختياريا للطلاب الراغبين.

وكشف عامر أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في أعمال النظافة لتعقيم كافة المباني بشكل يومي، أثناء تواجد الطلاب في المحاضرات وحال حدوث أي إصابات سيتم غلق المبنى على الفور

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم أخذ تعهدات على الطلاب، بالحفاظ التام على الحجرات وتنفيذ التعليمات التي تقدمها إدارة المدن حفاظا على الصحة العامة للطلاب، والخاصة باتباع الإجراءات الاحترازية من ضرورة ارتداء الكمامات عند الضرورة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.