وزير الأوقاف يهنيء الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر
كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، و القوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، الاثنين، إن ذكرى انتصارات أكتوبر يوم مجيد في تاريخ مصر وقواتنا المسلحة الباسلة، سائلاً الله (عز وجل) أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وأهلها جميعًا من كل سوء ومكروه.
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