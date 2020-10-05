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"أنشطة اليمين المتطرف".. فيديو جديد بـ١٢ لغة لمرصد الأزهر

12:15 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
"أنشطة اليمين المتطرف".. فيديو جديد بـ١٢ لغة لمرصد الأزهر

مرصد الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين، تقريرًا مرئيًّا ب١٢ لغة تحت عنوان: «أنشطة اليمين المتطرف.. دعوة صريحة للكراهية والعنف»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارات المرئية التي ينشرها المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وأكَّد التقرير أن أنشطة جماعات اليمين المتطرف العدائية ضد المسلمين ومقدساتهم الدينية، أعمالٌ إرهابية ودعوة صريحة للكراهية والعنف، تستوجب الملاحقة القانونية، وتستدعي تضافر الجهود للقضاء على تلك الآفة التي تمثِّل خطرًا كبيرًا على استقرار المجتمعات.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر بصدد إصدار دراسة بعنوان: «اليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب الكراهية»، تستعرض مظاهر استغلال ذلك التيار للأجواء المحيطة في نشر ثقافة الكراهية، ورفع شعارات القومية التي تمجِّد العرق الأبيض، وتتَّخذ من الهجوم على الإسلام والمسلمين ستارًا ومطيَّة لتحقيق أهداف خبيثة.

مرصد الأزهر مكافحة التطرف جماعات اليمين المتطرف

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