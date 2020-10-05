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"اس أي وايرنج سيستمز" تضخ استثمارات بمليار جنيه لإنتاج ضفائر السيارات

12:10 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
"اس أي وايرنج سيستمز" تضخ استثمارات بمليار جنيه لإنتاج ضفائر السيارات

المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة ال

كتب- مصراوي:

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة "سوميتومو ايجيبت"، إحدى شركات "سوميتومو اليابانية"، المالكة لشركة "اس أي وايرنج سيستمز"، لبحث الموقف التنفيذي لزيادة استثمارات الأخيرة في مصر بقيمة مليار جنيه من خلال إقامة موقع جديد للشركة لإنتاج ضفائر السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: إن شركة "سوميتومو اليابانية"، هي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في اليابان والتي تعمل في مجال إنتاج الأنظمة اللاسلكية الكهربائية وكابلات السيارات، لافتا إلى أن المشروع سيوفر ألف فرصة عمل، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر ديسمبر القادم.

وناقش عبدالوهاب والعضو المنتدب للشركة اليابانية، تنفيذ خطة لجذب استثمارات لمجموعة سوميتومو اليابانية الخاصة بمجالات الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا على قيام هيئة الاستثمار بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركة لتشجيعها على الدخول إلى السوق المصري، ودعم كافة الشركات التي تعزز من مكانة مصر كمحطة استراتيجية لسلاسل الامداد العالمية وتخدم الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن خطط الشركة اليابانية للتوسع في مصر تأتي متسقة مع شهادات المؤسسات الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي السريع لآثار فيروس "كورونا" العالمية، اعتمادًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة المصرية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا في هذا السياق إلى أن استثمارات الشركة في مصر تتجاوز ٨ مليارات جنيه في مواقع إنتاجية مختلفة في بورسعيد والسادس من أكتوبر وتعتبر بمثابة قصة نجاح للشركات اليابانية العاملة في مصر.

وأكد أحمد مجدي، العضو المنتدب لـ "سوميتومو إيجيبت" أن ضخ استثمارات جديدة للشركة هو تأكيد على النجاح الذي حققته الشركة في مصر، ودليل على ثقة "سوميتومو" العالمية في القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، حيث تُعد مصر من الأسواق الرئيسية لدينا التي نعمل على تعزيز أعمالنا بها.

محمد عبدالوهاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سوميتومو اليابانية اس أي وايرنج سيستمز

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