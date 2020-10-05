السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر

كتب- محمد سامي:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم قام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما صافح الرئيس السيسي عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.